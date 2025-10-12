Autárquicas 2025 | 12-10-2025 21:03
Pedro Manuel dos Santos Rosa mantém PSD na liderança do Sardoal
O candidato do PPD/PSD, Pedro Manuel dos Santos Rosa, venceu as eleições autárquicas no concelho de Sardoal com 47,78% dos votos (1.161 votos), conquistando três mandatos.O PS ficou em segundo lugar com 43,37% (1.054 votos) e dois mandatos, enquanto o Chega obteve 5,06% (123 votos). PCP-PEV, votos em branco e nulos não ultrapassaram 1,5%.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar