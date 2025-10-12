Autárquicas 2025 | 12-10-2025 20:46
PS à frente em Alpiarça com metade das mesas de voto apuradas
O PS está à frente nas eleições para a câmara municipal com cinco das nove mesas de voto onde já se sabem os resultados. Sendo que o partido da actual presidente da câmara, Sónia Sanfona, tem mais do dobro dos votos da CDU, cuja candidatura é liderada pelo ex-presidente do município, Mário Pereira. Para a assembleia de freguesia e assembleia municipal o PS também está a ganhar a grande distância da CDU.
