PS à frente em Alpiarça com metade das mesas de voto apuradas

O PS está à frente nas eleições para a câmara municipal com cinco das nove mesas de voto onde já se sabem os resultados. Sendo que o partido da actual presidente da câmara, Sónia Sanfona, tem mais do dobro dos votos da CDU, cuja candidatura é liderada pelo ex-presidente do município, Mário Pereira. Para a assembleia de freguesia e assembleia municipal o PS também está a ganhar a grande distância da CDU.