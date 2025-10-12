Autárquicas 2025 | 12-10-2025 21:26
PS ganha Alpiarça a grande distância da CDU
O PS ganhou as eleições em Alpiarça para a câmara, assembleia de freguesia e assembleia municipal, a grande distância da CDU. Sónia Sanfona é reeleita para o segundo mandato. O PS elege três elementos e a CDU elege dois para a câmara municipal.
