Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:57
Ricardo Carvalho vence Vila Franca de Xira
Junta de freguesia continua a ser liderada pelo Partido Socialista.
A junta de freguesia de Vila Franca de Xira vai continuar com a liderança de Ricardo Carvalho, que venceu com 30,19% dos votos. Renato Rosinha, o rosto da coligação Nova Geração, ficou em segundo com 25,66% dos votos. O Chega foi o terceiro partido mais votado com 18,98%.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar