uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:57

Ricardo Carvalho vence Vila Franca de Xira

Ricardo Carvalho vence Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Junta de freguesia continua a ser liderada pelo Partido Socialista.

A junta de freguesia de Vila Franca de Xira vai continuar com a liderança de Ricardo Carvalho, que venceu com 30,19% dos votos. Renato Rosinha, o rosto da coligação Nova Geração, ficou em segundo com 25,66% dos votos. O Chega foi o terceiro partido mais votado com 18,98%.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar