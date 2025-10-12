Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:02
Rui Anastácio vence eleições em Alcanena
Rui Fernando Anastácio Henriques, candidato da coligação PPD/PSD.CDS-PP, venceu as eleições autárquicas em Alcanena, conquistando 53,37% dos votos (3.672 votos) e elegendo quatro mandatos. O PS ficou em segundo lugar com 32,21% (2.216 votos) e três mandatos. Seguem-se o Chega, com 8,68%, e a CDU, com 2,88%.
