12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025

Rui Anastácio vence eleições em Alcanena
Rui Fernando Anastácio Henriques, candidato da coligação PPD/PSD.CDS-PP, venceu as eleições autárquicas em Alcanena, conquistando 53,37% dos votos (3.672 votos) e elegendo quatro mandatos. O PS ficou em segundo lugar com 32,21% (2.216 votos) e três mandatos. Seguem-se o Chega, com 8,68%, e a CDU, com 2,88%.

