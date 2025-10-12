Sérgio Oliveira mantém liderança em Constância

O socialista Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Constância, ao vencer as eleições autárquicas de 2025 com 58,38% dos votos (1 431 votos).

O PS assegurou três mandatos no executivo.A CDU (PCP-PEV) ficou em segundo lugar, com 20,32% (498 votos) e um mandato, seguida do Chega, que conquistou 14,73% (361 votos) e também um mandato. O PPD/PSD obteve 3,63% (89 votos).Os votos em branco e nulos representaram 1,47% cada, num ato eleitoral que confirmou a continuidade da liderança socialista no concelho.