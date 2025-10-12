Sónia Quintino vence em Benavente

A coligação PPD/PSD.CDS-PP venceu as eleições autárquicas em Benavente, elegendo Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino. A candidatura obteve 32,39 % dos votos (4 570), garantindo dois mandatos. O Chega ficou em segundo lugar com 26,61 % (3 755 votos), seguido da CDU com 24,62 % (3 474 votos) e do PS com 13,78 % (1 944 votos).