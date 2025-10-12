António Camilo vence novamente na Golegã

A lista “2025 Por Todos”, liderada por António Carlos da Costa Camilo, venceu as eleições autárquicas na Golegã com 51,98% dos votos (1.668 votos), garantindo três mandatos no executivo. O Partido Socialista obteve 37,11% (1.191 votos) e dois mandatos. O Chega arrecadou 5,48% (176 votos) e a CDU (PCP-PEV) ficou-se pelos 3,43% (110 votos).