Autárquicas 2025 | 13-10-2025 00:51
Fernando Paulo Ferreira vence Câmara de Vila Franca de Xira
Resultados ainda estão a ser fechados mas o autarca socialista já festejou a vitória.
Fernando Paulo Ferreira venceu pela segunda vez as autárquicas em Vila Franca de Xira pelo Partido Socialista. Os resultados finais ainda estão a ser fechados mas o autarca já fez a festa com a família socialista à porta do município.
Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
