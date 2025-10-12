João Leite ganha Santarém e Pedro Ribeiro assume a derrota

O MIRANTE apurou as 21h25 que João Leite já tinha os votos suficientes para cantar vitória em Santarém. Pedro Ribeiro ter-lhe-à ligado para dar os parabéns. O mesmo em relação à junta de freguesia da cidade por Alfredo Amante que antes era liderada por Diamantino Duarte.