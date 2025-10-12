uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 18:40

Listas únicas em Ourém infelizmente

Listas únicas em Ourém infelizmente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O MIRANTE está a visitar as cinco freguesias do concelho de Ourém que concorrem com lista única.

O MIRANTE está a visitar as cinco freguesias do concelho de Ourém que concorrem com lista única. Ficam aqui as declarações de Paulo Luís Nunes, candidato à junta na Freixianda.

O MIRANTE está a visitar as cinco freguesias do concelho de Ourém que concorrem com lista única. Ficam aqui as declarações do Presidente de Junta de Freguesia de Rio de Couros, Jorge Manuel Lopes, que se separou da freguesia de Casal dos Bernardos.

O MIRANTE está a visitar as cinco freguesias do concelho de Ourém que concorrem com lista única. Ficam aqui as declarações do Presidente de Junta de Carlos Gonçalves candidato à junta de Casal dos Bernardos.

O MIRANTE está a visitar as cinco freguesias do concelho de Ourém que concorrem com lista única. Ficam aqui as declarações de Carlos Coelho, candidato à junta na Gondemaria.

Relacionados
Em democracia deve haver oposição
Em democracia deve haver oposição
O MIRANTE está a visitar as cinco freguesias do concelho de Ourém que concorrem com lista única e ficam aqui as declarações da Presidente de Junta de Alburitel, Engrácia Marques.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar