Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:52
Manuel Morato vence em Vila Nova da Barquinha
O Partido Socialista saiu vencedor das eleições autárquicas em Vila Nova da Barquinha. Manuel Morato, candidato do PS, conquistou a presidência da Câmara Municipal, garantindo a continuidade da governação socialista no concelho. A vitória reforça a confiança dos eleitores no projeto político liderado por Morato.
