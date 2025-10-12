uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:52

Manuel Morato vence em Vila Nova da Barquinha

Manuel Morato vence em Vila Nova da Barquinha
O Partido Socialista saiu vencedor das eleições autárquicas em Vila Nova da Barquinha. Manuel Morato, candidato do PS, conquistou a presidência da Câmara Municipal, garantindo a continuidade da governação socialista no concelho. A vitória reforça a confiança dos eleitores no projeto político liderado por Morato.

