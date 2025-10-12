Autárquicas 2025 | 12-10-2025 21:47
Manuel Valamatos vence em Abrantes
O candidato do Partido Socialista, Manuel Jorge de Oliveira Valamatos, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Abrantes nas eleições autárquicas de 2025.
O PS conquistou 47,82% dos votos (9.069), elegendo quatro vereadores. O PPD/PSD.CDS-PP obteve 27,95% (5.301 votos) e dois mandatos, enquanto o CHEGA conseguiu 13,94% (2.644 votos) e elegeu um vereador.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar