Manuel Valamatos vence em Abrantes

O candidato do Partido Socialista, Manuel Jorge de Oliveira Valamatos, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Abrantes nas eleições autárquicas de 2025.

O PS conquistou 47,82% dos votos (9.069), elegendo quatro vereadores. O PPD/PSD.CDS-PP obteve 27,95% (5.301 votos) e dois mandatos, enquanto o CHEGA conseguiu 13,94% (2.644 votos) e elegeu um vereador.