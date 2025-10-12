Pedro Manuel dos Santos Rosa mantém PSD na liderança do Sardoal

O candidato do PPD/PSD, Pedro Manuel dos Santos Rosa, venceu as eleições autárquicas no concelho de Sardoal com 47,78% dos votos (1.161 votos), conquistando três mandatos.O PS ficou em segundo lugar com 43,37% (1.054 votos) e dois mandatos, enquanto o Chega obteve 5,06% (123 votos). PCP-PEV, votos em branco e nulos não ultrapassaram 1,5%.