PS ganha tudo em Almeirim

O PS ganhou a câmara com maioria absoluta e três juntas de freguesia, Almeirim, Fazendas de Almeirim e Raposa. A junta de freguesia de Benfica do Ribatejo também é do PS mas, sem maioria absoluta. Joaquim Catalão vai governar a câmara com mais quatro vereadores e terá dois na oposição, um do Chega e um da CDU.