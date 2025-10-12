Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:25
Silvino Lúcio vence as eleições em Azambuja
Silvino Lúcio foi o vencedor das eleições autárquicas no concelho de Azambuja. O candidato conquistou a maioria dos votos, assegurando a presidência da Câmara Municipal para o próximo mandato. A vitória confirma a confiança dos eleitores no seu projeto político e na continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos.
