Silvino Lúcio vence as eleições em Azambuja

Silvino Lúcio foi o vencedor das eleições autárquicas no concelho de Azambuja. O candidato conquistou a maioria dos votos, assegurando a presidência da Câmara Municipal para o próximo mandato. A vitória confirma a confiança dos eleitores no seu projeto político e na continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos.