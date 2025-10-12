Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:06
Tiago Carrão (AD) vence as eleições em Tomar
Tiago Carrão, candidato da Aliança Democrática (AD), venceu as eleições autárquicas no concelho de Tomar. A vitória assinala uma mudança política no município, que passa agora para a liderança da coligação de centro-direita.
