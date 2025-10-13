Carlos Alves ganhou a Câmara de Arruda dos Vinhos mas viu oposição crescer

O socialista Carlos Alves conseguiu vencer a Câmara de Arruda dos Vinhos mas a festa foi agridoce: apesar de manter a maioria no executivo municipal, viu essa maioria desaparecer na assembleia municipal e também viu o PS perder uma das juntas de freguesia do concelho para a coligação PSD/IL/CDS-PP.

Carlos Alves ficou em primeiro lugar das preferências de voto com 46,41% dos votos, elegendo quatro vereadores. Atrás, com 39,75% dos votos ficou a coligação PSD/IL/CDS-PP, encabeçada por Rute Miriam, que elege três vereadores. O Chega obteve 7,91% e o PCP apenas 3% dos votos.

Na sede do PS na noite eleitoral Carlos Alves disse a O MIRANTE estar ciente do peso da responsabilidade que lhe fora imputada pelos arrudenses e prometeu honrar a missão de autarca. “Sinto-me bem mas amanhã o trabalho continua. Agradeço de forma muito especial a Arruda dos Vinhos por termos continuado a merecer a confiança necessária para construirmos futuro”, afirmou.

Na assembleia municipal as contas finais do concelho fecharam-se da seguinte forma: PS venceu com 44,96% dos votos (10 mandatos), seguido de PSD/IL/CDS-PP com 38,18% (8 mandatos), Chega com 9,55% (2 mandatos) e PCP-PEV com 4,45%, elegendo um elemento.

Nas juntas de freguesia a surpresa foi a vitória da coligação PSD/IL/CDS-PP na junta de freguesia de São Tiago dos Velhos, com 43,19% e 4 mandatos, face ao PS que obteve 42,80% (e também quatro mandatos), sobrando um mandato para atribuir ao Chega, a terceira força mais votada nessa freguesia, com 8,77%.

Em Arranhó o PS venceu com 46,30% dos votos (5 mandatos), seguido da coligação PSD/IL/CDS-PP com 39,87% (quatro mandatos).

Os socialistas também venceram em Cardosas, com 53,86% dos votos, conquistando maioria absoluta (quatro mandatos), face ao segundo classificado, a coligação PSD/IL/CDS-PP que obteve 28,76% dos votos (2 eleitos) e o Chega, que obteve 11,58% (um mandato). Por fim, a sede de concelho, Arruda dos Vinhos, também viu o PS obter maioria absoluta, com 49,16% dos votos (sete mandatos), contra cinco mandatos da coligação PSD/IL/CDS-PP (34,77%) e um do Chega (8,41%).