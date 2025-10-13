Carlos Gonçalves reconquista Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Autarca da CDU volta a conquistar a junta de freguesia depois de a perder no último mandato para Cláudio Lotra do PS, que não se recandidatou.

A junta de freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, foi reconquistada pela CDU, com Carlos Gonçalves a recolher a preferência de mais de 29% dos eleitores. Rita Merenda (PS) e João de Carvalho (Nova Geração) ainda lutavam pelo segundo lugar da votação.