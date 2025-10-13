João Heitor vence com mais de 63% e mantém maioria na Câmara do Cartaxo

O social-democrata João Heitor (PPD/PSD) foi reeleito presidente da Câmara Municipal do Cartaxo com maioria absoluta, ao alcançar 63,88% dos votos, o que se traduz em cinco eleitos no executivo.

O PS ficou em segundo lugar, a larga distância, com 18,15%, mas ainda assim elegeu um autarca.

O Chega passa também a ter um eleito na câmara, após obter 11,94% dos votos.

A Assembleia Municipal vai continuar a ser dominada pelo PPD/PSD, que reforçou a maioria e conquistou mais votos.O partido terá 12 deputados municipais, enquanto o PS, segundo mais votado, obteve cinco lugares.

O Chega passa a ter três eleitos, mais um do que em 2021; a CDU mantém o eleito único e o Bloco de Esquerda deixa de estar representado neste órgão.

O PS conseguiu uma maioria absoluta na Junta de Freguesia de Valada, onde terá cinco eleitos, contra dois da oposição social-democrata.

Os socialistas vão também continuar a presidir à Junta de Freguesia de Vale da Pedra, mas terão de contar com a oposição do PPD/PSD, Chega e CDU.

O PPD/PSD conquistou ao PS, com maioria, a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, onde passa a ter cinco elementos no executivo, ficando o PS com quatro.

Destaque ainda para a maioria absoluta do PPD/PSD na Junta de Freguesia do Cartaxo e Vale da Pinta, onde alcançou 63,75% dos votos.

Na mesma freguesia, a oposição será composta por dois eleitos do PS e um do Chega.

O partido reforçou ainda a maioria absoluta na Junta de Ereira e Lapa, em relação a 2021, e conquistou a presidência da Junta de Pontével, que era liderada pelo movimento independente MIP.