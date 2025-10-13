uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

Autárquicas 2025 | 13-10-2025 11:32

João Nicolau conquista Câmara de Alenquer mas perde maioria absoluta

O socialista João Nicolau venceu as eleições para a Câmara Municipal de Alenquer na sua primeira candidatura, mas perdeu a maioria absoluta. O novo presidente vai liderar um executivo fragmentado, com mais oposição e com o TODOS nas juntas de freguesia de Olhalvo, Alenquer e Carregado e Cadafais.

O socialista João Nicolau conseguiu vencer a Câmara Municipal de Alenquer na sua primeira candidatura e vai sentar-se na cadeira de presidente do executivo. No entanto, o PS perdeu a maioria na câmara e, de cinco lugares conquistados nas eleições de 2021, tem agora três, o que não vai facilitar a vida ao autarca.
João Nicolau obteve 31,34% dos votos e terá como vereadores da oposição dois eleitos pela coligação TODOS (PPD/PSD.CDS-PP.IL.PPM.MPT.NC), que ficou em segundo lugar com 28,47% dos votantes, um eleito do Chega, que obteve 16,09% e está pela primeira na câmara, e Tiago Pedro, que se candidatou como independente depois de ter deixado o PS, conseguindo 14,50% dos votos. A CDU deixa de ter representantes no executivo municipal, uma vez que perdeu o vereador conquistado nas autárquicas de 2021 (6,90%).
O PS perdeu para a coligação TODOS as presidências das juntas de freguesia de Olhalvo, Alenquer e Carregado e Cadafais, o que, segundo João Nicolau, será “motivo de reflexão”.
Os socialistas venceram nas freguesias de Ota, Abrigada e Cabanas de Torres, Ventosa, Meca, Carnota e Ribafria e Pereiro de Palhacana.
Destaque ainda para os movimentos independentes que vão liderar as freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, e Vila Verde dos Francos.
Na nova composição da Assembleia Municipal de Alenquer, o PS mantém a presidência, uma vez que obteve 33,87% dos votos, mas passa de 10 lugares eleitos em 2021 para oito.
A coligação TODOS ficou em segundo lugar com 33,36% e elegeu sete deputados. O Chega passa a ter quatro representantes e a CDU fica com dois eleitos.
Noticia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE
