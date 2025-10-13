uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 13-10-2025 13:27

PS indisponível para pelouros e acordo de governação em Santarém

O cabeça de lista do PS à presidência da Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, já deixou claro que no próximo mandato os socialistas não vão firmar qualquer acordo de governação com o PSD na Câmara de Santarém, ao contrário do que sucedeu no mandato que está prestes a terminar.

O candidato do PS à presidência da Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, já deixou claro que no próximo mandato os socialistas não vão firmar qualquer acordo de governação com o PSD na Câmara de Santarém, ao contrário do que sucedeu no mandato que está prestes a terminar. A correlação de forças mantém-se no executivo, com o PSD a governar sem maioria absoluta, com 4 eleitos, tantos como o PS e ainda um do Chega.
“Contas fechadas perdi por 4.6%. Isto dá 4-4-1. Na Assembleia Municipal também empatámos em número de mandatos. 11-11-4-1. Temos 8 juntas em 19. Seremos pois oposição, porque foi isso que Santarém escolheu. Oposição sem pelouros. Sem acordos. Votaremos sempre a favor do que nos parecer bom para o Concelho. A democracia é assim. Amanhã, como sempre afirmei, estarei a trabalhar, trabalharei até ao último dia. No final do mês regresso ao meu local de trabalho no Serviço de Finanças de Rio Maior. Um novo ciclo que a democracia é assim mesmo. Obrigado a quem confiou em mim. Em quem confiou em nós”, escreveu.

