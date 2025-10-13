Reeleito Fernando Paulo Ferreira em Vila Franca de Xira quer baixar impostos no próximo ano

CDU reconquistou a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho ao PS, o único feito no concelho que salvou o PCP de uma noite negra, em que caiu de segunda para quarta força mais votada no concelho. A sul António José Inácio ganhou à tangente a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e o Bloco de Esquerda desapareceu da assembleia municipal, dando lugar ao Livre.

As autárquicas de 12 de Outubro foram “um dos combates mais difíceis de sempre” para o Partido Socialista de Vila Franca de Xira, confessou Fernando Paulo Ferreira, reeleito presidente do município para mais quatro anos de mandato. O autarca já tinha dito que o PS iria apostar numa campanha pela positiva, contra o ódio, por isso na noite da festa eleitoral não deixou escapar a oportunidade de agradecer aos eleitores de VFX pela confiança.

“O país está a viver uma deriva de populismo muito forte em que há responsabilidades que se opõem a uma grande irracionalidade. O nosso combate foi para manter o município nas mãos de uma equipa que conhece o território e as pessoas, tem competência e experiência para o fazer e isso foi positivo”, destacou. A O MIRANTE o autarca diz que uma das primeiras medidas que vai implementar neste mandato é aumentar os benefícios fiscais para as famílias. “Estamos a trabalhar no sentido de fazer uma devolução maior do IRS às famílias do concelho”, confirmou.

Apesar da vitória nem tudo foram rosas para os socialistas. Fernando Paulo Ferreira obteve 29,98% dos votos e elegeu quatro vereadores, menos um que no mandato anterior. A Coligação Nova Geração (PSD/IL) cresceu e obteve 23,29% dos votos e passou de dois para três vereadores. E o Chega também deu um pulo, passando de um vereador no último mandato para três nestas eleições (22,36%). Em contraciclo o PCP deixou de ser a segunda força mais votada na câmara e caiu para quarto lugar, perdendo dois vereadores, passando a ter agora apenas um.

Tal como em mandatos anteriores, Fernando Paulo Ferreira espera conseguir pontes de entendimento com as restantes forças políticas e elege o PSD como uma das que poderá ajudar a obter estabilidade na gestão municipal. “Não tenho grandes dúvidas que tem sido o PSD há muitos anos a força com quem mais facilmente temos trabalhado. Ainda é cedo para perceber o desenho autárquico mas é uma das forças políticas com quem falarei”, explicou. A O MIRANTE o autarca admite estar disponível para dar pelouros à oposição mas apenas após um primeiro contacto exploratório nesse sentido. “O que é preciso é encontrar a estabilidade política para os próximos quatro anos, que é uma condição fundamental para podermos continuar a desenvolver o nosso programa que foi sufragado pela positiva pelas pessoas do nosso concelho”, afirmou.

Bloco sai e Livre consegue eleição

No que toca à assembleia municipal a grande novidade é a saída do Bloco de Esquerda, que não conseguiu eleger um representante, ao contrário do Livre, que com 5,14% dos votos conseguiu eleger dois mandatos. O PS também venceu na assembleia municipal com 28,21%, elegendo 10 mandatos. Segue-se a coligação Nova Geração praticamente empatada com o Chega (22,94% e 22,86% respectivamente), elegendo cada um oito eleitos. A seguir surge o PCP com cinco mandatos, menos três que há quatro anos.

Nas juntas de freguesia as duas grandes surpresas foram a reconquista pela CDU da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho por Carlos Gonçalves, que ficou à frente de Rita Merenda (PS) e do actor João de Carvalho (Nova Geração).

Outra das novidades da noite foi a eleição de António José Inácio para a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, à tangente, com 28,01% dos votos (5.145 votos) contra 27,32% (5.018) do PS de Ana Cristina Pereira. De resto tudo na mesma: Na sede de concelho, Vila Franca de Xira, o socialista Ricardo Carvalho venceu com 30,19% dos votos; Em Vialonga João Tremoço venceu com 36,25% e Nuno Marques da Silva, também do PS, sucede a Mário Cantiga na junta de freguesia da União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. Mais a norte, na União de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Florinda Roque (PS) venceu com 27,36%, ficando à frente do movimento independente Unidos, liderado por Luís Almeida.



