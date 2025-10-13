Silvino Lúcio garante segundo mandato em Azambuja com maioria relativa

O socialista Silvino Lúcio vai continuar a comandar os destinos do concelho de Azambuja, tendo sido eleito para um segundo mandato na presidência da câmara. O Partido Socialista obteve 32,92% dos votos e, tal como em 2021, mantém três lugares no executivo.

O PPD/PSD subiu o número de votantes, mas manteve-se em segundo lugar para a câmara. Obteve 30,35% dos votos e, por isso, continua com dois vereadores no município. Também o Chega mantém um eleito (17,24%) e a CDU conserva igualmente um vereador (13,69%).

A Assembleia Municipal de Azambuja continua na esfera socialista mas agora com menos um eleito, oito, seguido do PPD/PSD com sete, Chega com quatro e a CDU com dois, sendo que o Bloco de Esquerda deixou de estar representado neste órgão.

Na sede do PS, em Azambuja, a noite foi de emoções até serem conhecidos os resultados. Ninguém largou o telefone, ansioso por saber em primeira mão quantas juntas de freguesia o PS tinha ganho ou perdido, e se Silvino Lúcio voltaria a sentar-se na cadeira de presidente.

Já depois de confirmada a vitória, Silvino Lúcio disse a O MIRANTE que este ano a disputa eleitoral foi “mais renhida”, sobretudo com o PPD/PSD. O autarca reconheceu que o partido rival fez uma “excelente campanha”, com “bons candidatos”, e que “com toda a justiça se aproximou do Partido Socialista”.

“Mas o PS conseguiu fazer face a algumas expectativas negativistas que existiam quanto à possibilidade de vencermos e ganhámos”, afirmou.

Freguesias com vitórias repartidas

O PPD/PSD obteve maioria absoluta na freguesia de Vila Nova da Rainha, com 75,14% dos votos e seis eleitos, ficando o PS com apenas um autarca na bancada.

A coligação social-democrata voltou também a vencer na freguesia de Aveiras de Baixo, desta vez com maioria, elegendo cinco representantes, contra quatro da oposição — três do PS e um do Chega.

Os socialistas conquistaram à CDU a presidência da freguesia de Aveiras de Cima, embora sem maioria, com 41,52% dos votos. O PS aumentou ainda a votação na freguesia de Azambuja face a 2021, passando de cinco para seis eleitos, com 41,35% dos votos.

O PS conseguiu maioria absoluta na freguesia de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, conquistando a junta que estava nas mãos da CDU. Com 50,21% dos votos, os socialistas elegeram cinco autarcas para o executivo, contra quatro da oposição.

Sem maioria, o PS venceu ainda em Vale do Paraíso (37,87%), mas perdeu a freguesia de Alcoentre, que foi ganha pelo movimento independente RIFA, o qual somou 32,81% das preferências de voto.