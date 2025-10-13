Nuno Azevedo mantém Coruche na esfera socialista

O socialista Nuno Azevedo venceu as eleições autárquicas em Coruche, garantindo a continuidade do PS na liderança do município, onde o partido governa desde 2001.

O Partido Socialista reforçou a sua posição dominante em Coruche, com Nuno José Azevedo a suceder a Francisco Oliveira na presidência da Câmara Municipal.

Desde 2001 que o concelho é governado por autarcas socialistas, e o novo presidente promete “dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento e coesão territorial iniciado há mais de duas décadas”.

O Partido Socialista, liderado por Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo, venceu as eleições autárquicas em Coruche, obtendo 32,75% dos votos (3.167 votos) e elegendo três mandatos. O movimento VC-DM ficou muito próximo, com 30,74% (2.973 votos) e também três eleitos. O PPD/PSD conquistou 14,65% (1.417 votos) e elegeu um mandato. Chega (9,96%) e PCP-PEV (9,61%) não conseguiram representação.