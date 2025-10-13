uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Autárquicas 2025 | 13-10-2025 09:01

Nuno Azevedo mantém Coruche na esfera socialista

Nuno Azevedo mantém Coruche na esfera socialista
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O socialista Nuno Azevedo venceu as eleições autárquicas em Coruche, garantindo a continuidade do PS na liderança do município, onde o partido governa desde 2001.

O Partido Socialista reforçou a sua posição dominante em Coruche, com Nuno José Azevedo a suceder a Francisco Oliveira na presidência da Câmara Municipal.
Desde 2001 que o concelho é governado por autarcas socialistas, e o novo presidente promete “dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento e coesão territorial iniciado há mais de duas décadas”.
O Partido Socialista, liderado por Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo, venceu as eleições autárquicas em Coruche, obtendo 32,75% dos votos (3.167 votos) e elegendo três mandatos. O movimento VC-DM ficou muito próximo, com 30,74% (2.973 votos) e também três eleitos. O PPD/PSD conquistou 14,65% (1.417 votos) e elegeu um mandato. Chega (9,96%) e PCP-PEV (9,61%) não conseguiram representação.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar