Autárquicas 2025 | 13-10-2025 09:00
Sónia Ferreira conquista Benavente e termina hegemonia comunista
Sónia Ferreira, candidata da coligação PPD/PSD.CDS-PP, venceu as eleições autárquicas de 2025 e é a nova presidente da Câmara Municipal de Benavente, pondo fim a 46 anos de governação comunista no concelho.
A vitória de Sónia Ferreira marca uma viragem política no concelho de Benavente, onde a CDU governava ininterruptamente desde 1979.
A nova presidente liderou a coligação PPD/PSD.CDS-PP e foi eleita conquistando a confiança dos eleitores com uma mensagem de mudança, proximidade e desenvolvimento económico.
Sónia Ferreira sucede a Carlos Coutinho, que se despede da presidência sem conseguir manter o poder local nas mãos da CDU.
A coligação PPD/PSD.CDS-PP venceu as eleições autárquicas em Benavente, elegendo Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino.
A candidatura obteve 32,39 % dos votos (4 570), garantindo dois mandatos. O Chega ficou em segundo lugar com 26,61 % (3.755 votos), seguido da CDU com 24,62 % (3.474 votos) e do PS com 13,78 % (1.944 votos).
