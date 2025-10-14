Autárquicas 2025 | 14-10-2025 11:45
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo continua a ter maioria socialista
Manuel Valamatos deve continuar à frente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
Autarca socialista de Abrantes, Manuel Valamatos, deverá continuar a presidir à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
O Partido Socialista continua a ter a maioria de câmaras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, pelo que o autarca socialista de Abrantes, Manuel Valamatos, deverá continuar a presidir aos destinos da entidade que agrega onze municípios do norte do distrito de Santarém.
O PS venceu em seis dos onze municípios da CIM Médio Tejo: Abrantes, Constância, Ferreira de Zêzere, Mação, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. O PSD, sozinho ou em coligação, ganhou em quatro municípios - Alcanena, Ourém, Sardoal e Tomar – e o Chega conquistou o Entroncamento.
