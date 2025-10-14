uma parceria com o Jornal Expresso
14/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 14-10-2025 20:04

Distrito de Santarém não é excepção no eclipse do Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda deixou de ter eleitos em executivos camarários no distrito de Santarém, acompanhando nestas eleições autárquicas a tendência de declínio do partido verificada nas últimas eleições legislativas. O último vereador que restava era em Salvaterra de Magos, onde os bloquistas, que já governaram o município, nem sequer apresentaram listas, à semelhança do que aconteceu em diversos outros concelhos da região.
A nível de órgãos autárquicos municipais, o Bloco de Esquerda passa a ter apenas um eleito, na Assembleia Municipal Torres Novas. Elegeu dez deputados no distrito em 2021. Nas assembleias de freguesia resta também só um eleito, na União das Freguesias de Torres Novas (São Pedro), Lapas e Ribeira Branca, quando em 2021 elegeu 20 no distrito de Santarém.
