PSD aspira à liderança da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

O PS continua a ser a força política com mais presidentes de câmara na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), com cinco (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Chamusca e Coruche) em onze, com o PSD a ter agora quatro municípios (Benavente, Cartaxo, Rio Maior e Santarém) e movimentos independentes a liderarem na Golegã e em Salvaterra de Magos. No entanto a correlação de forças alterou-se no quadro da CIMLT. O PS já não tem maioria absoluta entre presidentes, que lhe vem garantindo há largos anos a presidência dessa associação de municípios, e o PSD tem pretensões ao lugar, através do presidente da Câmara de Santarém, João Leite.

Isso mesmo foi deixado no ar nos discursos da festa da coligação PSD/CDS em Santarém pelo cabeça de lista à assembleia municipal, Gustavo Reis, que afirmou haver “muitas possibilidades” de João Leite vir a ser o futuro presidente da CIMLT. “Seria uma boa notícia para o nosso concelho”, afirmou o médico independente, um dos mais eufóricos na celebração da vitória da AD em Santarém. A CIMLT, recorde-se, tem sido liderada nos últimos 12 anos pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro (PS), que agora saiu derrotado nas eleições para a Câmara de Santarém.