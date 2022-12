Alunos de Benavente visitaram Assembleia da República

Os alunos do 6º E da Escola EB 2,3 Duarte Lopes, de Benavente, ficaram a conhecer os cantos da Assembleia da República

Os alunos do 6º E da Escola EB 2,3 Duarte Lopes, de Benavente, ficaram a conhecer os cantos da Assembleia da República acompanhados pela vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina do Vale, da presidente da Junta de Benavente, Inês Correia, e do director de turma, Daniel Teixeira.