Feira do Livro em Coruche

A 38.ª Feira do Livro de Coruche teve lugar no Pavilhão Multiusos de Coruche de 28 de Outubro a 6 de Novembro celebrando os centenários de José Saramago e Agustina Bessa Luís. Foram 10 dias intensos de um programa diversificado e repleto de focos de interesse para todas as gerações.