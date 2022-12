O ex-jornalista e comentador de desporto automóvel João Carlos Costa foi o convidado para encerrar o primeiro ciclo de “Conversas com Gente Dentro”.

“Conversas com Gente Dentro” em Benavente

O ex-jornalista e comentador de desporto automóvel João Carlos Costa foi o convidado para encerrar o primeiro ciclo de “Conversas com Gente Dentro” promovido pela Junta de Freguesia de Benavente. Moderada por João Ferreira Dias, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, a conversa encheu o auditório da junta.