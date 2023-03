Alunos do Cartaxo têm aulas na natureza

Alunos do terceiro ciclo do ensino básico estiveram um dia a aprender na aldeia da Palhota, no concelho do Cartaxo.

A Câmara Municipal do Cartaxo, em conjunto com o Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, organizou um dia de aulas diferente do habitual. O “Dia de aulas na natureza - Missão: À descoberta da Palhota” realizou-se na aldeia da Palhota, no concelho do Cartaxo, a 8 de Março, envolvendo oito turmas do sétimo ano. O objectivo passou por consolidar os conhecimentos leccionados no contexto de sala de aula. A actividade teve como parceiros a Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona, a Confraria Ibérica do Tejo e o Projecto Palhota Viva.

Os alunos percorreram quatro estações: a primeira denominada “olhar de cientista”, onde puderam desenvolver a criatividade, a segunda ligada à Geologia, seguindo-se uma relacionada à Biologia e, na última estação, abordou-se a Aldeia da Palhota e a sua cultura avieira.

“No dia de aulas na natureza os alunos tomaram consciência da geodiversidade local e perceberam a importância dos georrecursos ligados ao rio Tejo; a relevância das paisagens e recursos fluviais e de como estas promoveram a fixação de comunidades na sua dependência”, lê-se no comunicado da Câmara do Cartaxo.