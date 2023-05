Sabores do Toiro Bravo abrilhantados pelo grupo “La Caña"

A inauguração da 19ª edição dos Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, foi abrilhantada pelo grupo de sevilhanas “La Caña”. As três jovens dançaram várias músicas ao som de música cigana e flamenca animando os visitantes que marcaram presença no certame que decorreu junto à praça de toiros de Coruche.