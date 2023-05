Associação de Socorros Mútuos Benaventense na primeira linha do apoio médico

A Associação de Socorros Mútuos Benaventense foi fundada por dois médicos, em 1887, com o objectivo de prestar assistência médica aos mais desfavorecidos. Na altura ainda não havia Serviço Nacional de Saúde e a associação facultava consultas aos seus associados.

Passados 130 anos, o conceito base da “nova” ASMB, a funcionar há um ano, mantém-se o mesmo. Disponibiliza consultas de medicina-geral aos seus associados, dando-lhes possibilidade de obterem receituário e credenciais necessárias para efectuarem exames e análises pelo SNS.

A “nova” ASMB recomeçou a funcionar com algumas alterações, proporcionando novas valências e mais especialidades médicas, mas mantendo o mesmo princípio de consultas de clínica-geral gratuitas e preços mais baixos para os associados.

As consultas de clínica-geral, são as mais procuradas, mas tem aumentado a procura de aulas de yoga, massagens terapêuticas, consultas de nutrição e psicologia. “Os projectos são constantes. Queremos aumentar as nossas valências e proporcionar mais saúde à população”, refere a presidente da associação, Celeste Dinis.

A principal motivação continua a ser, como na altura da fundação, a solidariedade. “Estamos de braços abertos, prontos a receber quem precisa de nós, do mais humilde ao mais abastado. Prezamos um atendimento familiar com profissionalismo, tentando sempre fazer as marcações de consultas e terapias, o mais rápido possível de forma a evitar sofrimento e desconforto. Além disso, os valores praticados são bastante em conta tendo em consideração os valores de mercado, já para não falar nas consultas gratuitas de medicina-geral”, acrescenta.

O permanente objectivo da Associação é aumentar o número de associados, para poder crescer e oferecer mais e melhores serviços, na sua área de actuação, evitando que as pessoas tenham que procurar apoio longe de Benavente, nomeadamente em grandes cidades.

As consultas, massagens e terapias são feitas mediante marcação. Às segundas e quartas-feiras, das 10h00 às 18h00; às quintas, das 15h00 às 18h00 e às sextas, das 10h00 às 17h00. Encerra às terças e ao fim-de-semana.