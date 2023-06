Ricardo Bragança Silveira apresentou novo livro

O livro de acção conta a história de um chefe de segurança do Presidente da República durante uma visita ao Vaticano.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ricardo Bragança Silveira, do Forte da Casa, apresentou recentemente na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria o seu novo livro, intitulado “Limite Mortal”. A apresentação da obra esteve a cargo do actor João de Carvalho. O livro de acção conta a história de um chefe de segurança do Presidente da República durante uma visita ao Vaticano e da teia de acontecimentos que o envolvem incluindo o rapto de uma familiar.