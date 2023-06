A Rio Maior School Talents revelou jovens talentos da Escola Secundária de Rio Maior, numa organização da associação de estudantes. A vitória sorriu às bailarinas Beatriz Quistorp e Mariana Henriques depois de actuações de dança, música e poesia. O espectáculo contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, da vereadora da Educação, Leonor Fragoso, do vereador Miguel Paulo e do presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior, João Rebocho.