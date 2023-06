50º aniversário da ESSS abrilhantada com momentos musicais

A sessão solene do 50º aniversário da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) foi abrilhantada com vários momentos musicais.

A sessão solene do 50º aniversário da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) foi abrilhantada com vários momentos musicais. Na foto, o professor Ricardo Gama e um aluno do Conservatório de Música de Santarém deram início às comemorações. Seguiu-se a actuação de um solo de piano, por Miguel Salgueiro, estudante da ESSS. As comemorações encerraram com a actuação da Arriba-Ó-TunaPikas.