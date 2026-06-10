O MIRANTE procura uma pessoa com jeitinho para Relações Públicas e Marketing e Publicidade (m/f)

O jornal O MIRANTE está à procura de um profissional com experiência de vida que goste da área da comunicação para trabalhar no sector comercial e de assinaturas na área do Vale do Tejo.

Procuramos uma pessoa que tenha facilidade em comunicar e considere uma mais valia juntar-se à equipa de O MIRANTE.

Não precisa ter experiência na área. Damos preferência a quem esteja desempregado, reformado ou tenha vontade de mudar de vida

Oferecemos vencimento fixo e comissões.

Resposta para o email: assinaturas@omirante.pt ou mais informações pelo 243 30 50 80 (chamada para a rede fixa nacional)