CUF Santarém abre novo espaço e faz mais obras para reforçar excelência dos cuidados de saúde

O novo edifício da CUF de Santarém, contiguo ao actual e que vem reforçar a capacidade da unidade, abriu esta terça-feira, 22 de Novembro. Na próxima semana, informa o hospital, vão iniciar-se as obras de renovação no edifício original. A obra que agora foi concluída e as que se vão iniciar têm como objectivo “aumentar a oferta, segurança e conforto dos cuidados de saúde à população do Ribatejo”.

Os trabalhos de requalificação do hospital vão continuar durante o próximo ano, as intervenções “firmam a aposta do Hospital CUF Santarém no desenvolvimento de um projecto clínico de excelência”, informa o hospital, que ao longo dos seus sete anos de atividade recebeu mais de 137 mil clientes, realizou cerca de 640 mil consultas e 89 mil episódios de urgência, para além de ter feito mais de 1,7 milhões de exames e tratamentos e 22 mil cirurgias.