Jornadas de cardiologia de Santarém vão falar da morte súbita e da diabetes

No dia 25 de novembro realizam-se no Centro de Exposições de Santarém (CNEMA), as XXVII Jornadas de Cardiologia de Santarém, presididas por Vítor Martins, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

O evento destina-se a médicos, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia e foi precedido de um curso pré-congresso para médicos, que decorreu durante o dia de hoje, 24 de Novembro, sobre a temática da doença coronária – abordagem prática, que teve cerca de 80 inscrições.

“Queremos que estas Jornadas sejam um recomeço de um encontro, marcado pela matriz de saber, partilha de conhecimento e fundamentalmente um reencontro para todos nós”, afirma Vítor Martins, o presidente das Jornadas que destaca ainda a abordagem durante as jornadas das novas recomendações publicadas no último ano relativamente a temas como a morte súbita, as arritmias ventriculares, a avaliação cardiovascular de doentes com cancro, terapêutica farmacológica de doentes com insuficiência cardíaca, diabetes mas também obesidade e gravidez.

Durante as Jornadas irá falar-se também sobre protocolos de referenciação à especialidade de cardiologia relacionada com a publicação de importantes documentos no último ano.

Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, destaca o mérito e o esforço dos médicos que após um período complexo e exaustivo devido à pandemia ainda conseguem organizar -se para estas jornadas. "A Administração do HDS não pode deixar de louvar o esforço que os seus profissionais demonstram ao realizar estas Jornadas. Estamos certos que serão um momento importante na troca de conhecimentos e a demonstração da vitalidade dos serviços e das suas equipas na busca constante de novos saberes e práticas para melhor tratar os nossos doentes”, realça.

Mais informações disponíveis no site www.cardiologia-santarem.org.pt .