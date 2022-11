Dez centros de saúde da região entre os quase duzentos com horário alargado

Na área de abrangência de O MIRANTE, os centros de saúde com horário alargado são: Póvoa de Santa Iria, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior, Santarém, Ferreira do Zêzere, Mação e Ourém.

Quase duas centenas de centros de saúde estão já a funcionar em todo o país com horário alargado, disponível para consulta no portal do SNS, uma medida que visa diminuir a pressão sobre as urgências hospitalares.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, divulgado hoje, “de norte a sul do país, são 176 os centros de saúde a funcionar com horários de atendimento alargado (dias úteis) ou complementar (fim de semana e feriados), disponibilizando uma resposta de proximidade à comunidade em situações de saúde não emergente”.

Na área de abrangência de O MIRANTE, os centros de saúde com horário alargado são: Póvoa de Santa Iria, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior, Santarém, Ferreira do Zêzere, Mação e Ourém.

Este aumento da capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários pretende responder à maior procura da população nos meses de Outono e inverno, e diminuir a afluência aos serviços de urgência em situações não emergentes.

A ideia é que as pessoas tenham um acesso fácil à informação de que serviços de saúde estão abertos e possam acorrer a esses locais, evitando a sobrelotação das urgências hospitalares.

A nota do Ministério da Saúde destaca ainda a importância de os utentes ligarem primeiro o serviço SNS 24 (808 24 24 24), para uma triagem e encaminhamento adequado de cada situação, para uma resposta mais célere e também para o melhor planeamento da actividade do SNS.

A caminho do inverno, o Ministério da Saúde pede a todos os cidadãos elegíveis, que se vacinem contra a gripe sazonal e COVID-19. A modalidade casa aberta, que dispensa marcação, está desde esta semana disponível para maiores de 65 anos.

Lis dos Centros de Saúde com horário alargado - https://www.arslvt.min-saude.pt/centros-de-saude-fora-de-horas/#1