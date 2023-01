Centro de Saúde da Castanheira do Ribatejo vai perder um médico

O médico que está de serviço no centro de saúde da Castanheira do Ribatejo vai sair no final do mês e a situação promete deixar mais de seis mil utentes daquela união de freguesias sem médico de família. A acontecer será o terceiro centro de saúde a ficar depauperado de resposta clínica no concelho no início de 2023, depois dos centros de saúde de Alhandra e Forte da Casa terem também perdido os médicos que estavam ao serviço. O alerta foi deixado na reunião de câmara de Vila Franca de Xira realizada na manhã de quarta-feira, 11 de Janeiro, pelo vereador da CDU, Nuno Libório.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), anunciou um pacote de medidas para tentar mitigar um problema que, voltou a lembrar, é da responsabilidade da administração central.

