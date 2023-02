Mudança na direcção clínica do Hospital Distrital de Santarém

Médica internista Maria Filomena Roque é a nova directora clínica do HDS. Paulo José Sintra de Jesus Silva pediu a demissão do cargo que exercia desde que entrou a nova administração do hospital, em 2018.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) tem uma nova directora clínica, nomeada pelo Ministério da Saúde, depois de Paulo José Sintra Jesus Silva ter pedido a demissão do cargo, o que foi aceite pelo ministro Manuel Pizarro. A direcção clínica é agora assegurada pela médica, assistente graduada de medicina interna, Maria Filomena Roque, que até agora dirigia o departamento de medicinas do hospital. Por inerência do cargo passa também a fazer parte do conselho de administração do HDS.

O anterior director, Paulo José Sintra de Jesus Silva, exercia o cargo desde que entrou a nova administração do hospital, presidida por Ana Infante, em 2018, estando actualmente no segundo mandato. A administradora do hospital, questionada por O MIRANTE, diz desconhecer as razões que levaram o médico Paulo Silva a pedir para sair do cargo. Ana Infante refere que no pedido de demissão o ex-director não indicou à administração se o fazia por razões pessoais ou profissionais.