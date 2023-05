Cuidados paliativos são importantes para dar mais qualidade de vida aos doentes

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em parceria com o CASTIIS – Cuidar de Quem Cuida, organizou um dia aberto que envolveu quatro sessões temáticas que pretenderam ser um contributo para a capacitação dos cuidadores e, consequentemente, para a qualidade dos cuidados prestados aos utentes e/ou familiares. Os temas abordados pretenderam clarificar o que são os cuidados paliativos, as estratégias de comunicação com o utente/família, passando também por dicas para o dia-a-dia sobre alimentação e posicionamentos, terminando no luto.

Os cuidados paliativos foram descritos como sendo cuidados de saúde holísticos, activos, que procuram melhorar a qualidade de vida dos utentes, das suas famílias/cuidadores, pela prevenção e alívio do sofrimento diário, através da identificação precoce, diagnóstico e tratamento adequado da dor e de outros problemas, sejam físicos, psicológicos, sociais ou espirituais. Nos cuidados paliativos, o objectivo não é curar uma doença, mas cuidar das pessoas doentes e ajudá-las a viver a sua vida da forma mais normal possível, ao mesmo tempo que lidam com a doença”, explica a instituição em comunicado.

David Matias, médico e membro da unidade do CHMT, aproveitou para referir a importância que o trabalho em equipa tem nos cuidados paliativos, “possibilitando que equipa e os utentes tenham um canal de comunicação muito próprio, directo e que isso resulta não só da formação, mas também da experiência da equipa”.