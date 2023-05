Maior capacidade de resposta na Unidade Local de Saúde no Médio Tejo

A anunciada criação de uma Unidade Local de Saúde (ULS) no Médio Tejo, agregando os cuidados de saúde primários e os hospitalares, vai conferir uma “maior e mais célere capacidade de resposta” à população, considera Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). “Aquilo que no imediato a população mais irá sentir é uma maior capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), dos centros de saúde (ACES Médio Tejo) e do Centro Hospitalar Médio Tejo àquilo que são as suas necessidades”, diz o responsável, elogiando as virtudes do novo modelo organizacional, em que se pretende que a “vantagem competitiva seja a qualidade”.

Segundo o gestor hospitalar do CHMT, reconduzido recentemente no cargo, “o rápido acesso aos diversos actos clínicos irá ser a vantagem mais rapidamente visível”, tendo apontado uma “maior facilidade e celeridade” na obtenção de consultas e realização de exames ou ainda na redução substancial das listas de espera para cirurgias.

A nova ULS Médio Tejo vai resultar da fusão do ACES Médio Tejo e do CHMT e deixar a cargo de uma única organização, com órgãos de gestão e administração conjunta, a gestão dos cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares na região, anunciou a direção executiva do SNS.

Em comunicado, a administração do CHMT deu conta que, “nos próximos meses, se perspectiva a realização prévia de um conjunto de trabalhos de preparação, entre o CHMT, o Agrupamento de Centros de Saúde e os municípios do Médio Tejo, com vista à elaboração de todos os normativos e estudos necessários para esta reforma organizacional”.

Para Casimiro Ramos, a constituição de uma ULS no Médio Tejo “representa um enorme desafio para a instituição, para os seus profissionais e para a região, perspectivando-se uma lógica de cuidados de saúde efectivamente integrados e coordenados, centrados no utente, e com naturais ganhos ao nível da eficácia, eficiência e acesso”.

O calendário da criação da ULS Médio Tejo decorre durante as próximas 10 semanas, conforme definido pela direcção executiva do SNS, cabendo ao CHMT e ao ACES dar-lhe cumprimento, em articulação e com o contributo de todos os intervenientes e parceiros, referiu ainda o gestor.