Hospital de Santarém confirma encerramento da urgência de Psiquiatria

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) confirmou a O MIRANTE a desactivação da urgência de Psiquiatria nessa unidade de saúde, passando os utentes da área do HDS a serem atendidos no Hospital de São José, em Lisboa. “Deste modo, está assegurada a rede de referenciação em saúde mental, com segurança e previsibilidade, garantindo acesso e qualidade”, diz o HDS.

Em resposta a um pedido de esclarecimentos remetido pelo nosso jornal, o HDS contextualiza que “a Rede Nacional de Serviços de Urgência de Psiquiatria anunciada em Janeiro de 2023, de acordo com o parecer técnico e a recomendação da Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental, pretende criar um conjunto de respostas acessíveis a todos os utentes do SNS de forma previsível”. Por isso, “e em função da casuística e da disponibilidade de recursos humanos, foi decidido alterar o funcionamento de alguns serviços”, tendo ficado definido que os utentes da área do HDS serão atendidos no âmbito da Rede Nacional na Urgência Metropolitana do Hospital de São José (CHULC), em Lisboa.

O encerramento do serviço de urgência de Psiquiatria do HDS tinha sido denunciado recentemente pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul e pelo PCP, que criticaram a falta de médicos em algumas especialidades que colocam em causa a prática de uma medicina de qualidade para os utentes que necessitam desses serviços.