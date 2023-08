Coruche assume competências na saúde

Município de Coruche já aprovou o acordo com o governo para assumir as competências delegadas na área da saúde. CDU votou contra por considerar que o acordo não vai resolver os problemas da população que continua sem solução no sul do distrito.

A Câmara Municipal de Coruche já chegou a acordo com o Ministério da Saúde. O município aceitou as competências delegadas do governo na área da saúde e o respectivo pacote financeiro para passar a ser responsável pela manutenção dos equipamentos, edifícios e gestão dos funcionários do Centro de Saúde de Coruche.

O presidente do município, Francisco Oliveira aceitou o acordo porque não quer atrasar a possibilidade de alocar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que vão contribuir para mais equipamentos e melhores condições para os funcionários.

O vereador da CDU, Valter Jerónimo diz que o acordo não vai resolver a falta de capacidade de respostas na área da saúde do município. Os utentes continuam a ter de se deslocar a Santarém para serem atendidos no hospital uma vez que não existe resposta a sul do distrito.

A transferência de competências para os órgãos municipais e entidades intermunicipais no domínio das saúde foi aprovada pelo executivo PS e pelo vereador do PSD. Os dois autarcas da CDU votaram contra.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE