Muito tempo em frente a ecrãs leva à perda de visão precoce em crianças e jovens

Os principais problemas na visão, segundo o médico oftalmologista Ricardo Oliveira, são os erros refractivos (miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia) e cataratas, mas ambos têm solução: os primeiros com o uso de óculos e as cataratas com recurso a cirurgia. O oftalmologista refere a O MIRANTE que as cataratas e presbiopia (dificuldade em ver ao perto) são situações muito frequentes a partir de determinada idade e que resultam de alterações no cristalino que vai perdendo opacidade e elasticidade com o tempo.

Ricardo Oliveira, clínico na CUF de Santarém e Hospital de Tomar, esclarece que a falta de exposição solar pode aumentar a progressão da miopia, tendo-se verificado um aumento acentuado em crianças e jovens no último ano e meio de confinamento. O especialista reconhece que nem sempre é fácil alterar estilos de vida mas explica que praticar exercício físico e ter uma alimentação saudável ajuda a evitar factores de risco cardiovasculares, como a diabetes e hipertensão, que também são causas evitáveis de doenças oftalmológicas. Motivar as crianças e jovens a brincarem ao ar livre também é benéfico para evitar a progressão da miopia, salienta.

“Estar sempre no telemóvel, no computador ou no tablet é prejudicial para o desenvolvimento da criança porque está a ser privada de outros estímulos. Além disso, parece haver um efeito potenciador da miopia nas crianças que estão sempre a olhar para os ecrãs. Por isso, deve haver uma limitação do uso destes equipamentos consoante a idade”, sublinha a O MIRANTE.

