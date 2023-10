Com a abertura destas vagas, o Hospital Distrital de Santarém vai reforçar a sua capacidade assistencial.

Hospital de Santarém com vagas para formar 15 médicos especialistas

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) foi contemplado com 15 vagas para formação de médicos especialistas em seis especialidades. O concurso dirige-se a médicos internos que vão iniciar a formação especializada a partir de 1 de Janeiro de 2024. No Hospital Distrital de Santarém foram disponibilizadas uma vaga em anatomia patológica, ginecologia/obstetrícia e ortopedia, duas vagas em cirurgia geral e pediatria, e oito vagas em medicina interna.

Ana Infante, presidente do conselho de administração da instituição, sublinha que "a formação de especialistas é uma das áreas privilegiadas pelo Hospital de Santarém", acrescentando que "os médicos internos que preencham as vagas agora atribuídas serão muito bem-vindos ao HDS". Com a abertura destas vagas, a instituição reforça a sua capacidade assistencial.